TFF Sağlık Kurulu, 2 ve 3. Lig takım doktorları ile toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, 2. Lig ve 3. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantıda sağlık rehberinde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 Sağlık Rehberi'ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor. TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 19.00'da Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantıda sağlık rehberinde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak" denildi. - İSTANBUL