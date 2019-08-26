Son Dakika Haberleri: Tff yöneticisi ismail erdem: "yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz"
Son Dakika Spor Haber

Tff yöneticisi ismail erdem: "yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz"

2 saat önce

İstanbul DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, yasa dışı bahisin sakıncalarından bahsederek; "Burada her şey yasalar çerçevesinde kalmalı. Temeli olmayan bir işlevin hukuksuz boyutuyla uzun vadeli yürüme şansı yok.

Tff yöneticisi ismail erdem:

İstanbul DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, yasa dışı bahisin sakıncalarından bahsederek; "Burada her şey yasalar çerçevesinde kalmalı. Temeli olmayan bir işlevin hukuksuz boyutuyla uzun vadeli yürüme şansı yok. Yapana da yaptırana da ortak olana da karışana da bir karı olmaz. Temelsiz bina olmaz. Özel yaşamımızla ilgili de futbol dünyamızla ilgili de her şey hukuka bağlı kalmalı. Hukukun üstünlüğü içinde seyre devam etmesi sonuç itibariyle insanları mutlu kılacaktır. Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İsmail Erdem açıklamalar


Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Erdem, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil eleştirisine cevap: 25 yılı bana yüklemeleri çok üzücü İnşaat mühendisi gencin, ailesini katlettikten sonra balkondan atlayıp intihar etmesi kamerada Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:20:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff yöneticisi ismail erdem: "yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]