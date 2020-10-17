Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çevrim içi satranç turnuvası düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, görme engelli bireylerin katılabileceği turnuva, 29-31 Ekim tarihlerinde, "Lichess.org" web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Turnuva sonunda ilk üçe girenlere, "Akıllı baston" hediye edilecek.
Organizasyona kayıtlar, 28 Ekim Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TGESF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çevrim içi satranç turnuvası - Son Dakika Spor