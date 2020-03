"The Rake's Progress" operası yeniden İstanbullularla buluşacak

Igor Stravinsky'nin "The Rake's Progress" (Hovardanın Sonu) adlı operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde mart ayı boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Dünyada ilk kez 1951 yılında sahnelenen ve İstanbul'da sahnelendiği sezonlarda büyük ilgi gören eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde 13,14,17,18, 20 ve 21 Mart tarihlerinde sahnelenecek.

Stravinsky'nin bestelediği eserin, librettosu W.H. Auden and Chester Kallman tarafından kaleme alındı. Komedi ve trajedi öğeleri içeren konusu ile dikkati çeken eser, Aytaç Manizade'nin rejisi ile seyirciyle buluşacak.

Orkestra şefliğini Can Okan'ın üstlendiği eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise Yakup Çartık hazırladı.

Operada "Trulove" karakterini Kenan Dağaşan ve Ali Haydar Taş, "Anne Trulove"yı Otilia İpek, Burcu Soysev, "Tom Rakewell"ı Caner Akın, Onur Turan, "Nick Shadow"u N. Işık Belen ve Umut Tingür, "Mother Goose" rolünü Peyman Dorkan ve Arzu Semerci, "Baba the Turk"u Aylin Ateş, Jaklin Çarkçı ile Özge Kalelioğlu, "Sellem" rolünü Ahmet Baykara ve Çağrı Köktekin, "Keeper of the madhouse" karakterini ise Sercan Gazeroğlu ve Yücel Özeke dönüşümlü olarak canlandırıyor.

Üç perdelik operanın konusu ise özetle şöyle:

"Eser, hovardalığı iş edinmiş Tom Rakewell'in çöküşü üzerine kuruludur. Sonradan şeytan olduğu ortaya çıkan Nick Shadow'a uyarak, evlenmeyi düşündüğü Anne Trulove'ı terk edip Londra'ya gönül eğlendirmeye gider. Üçkağıtçı Shadow yüzünden başına gelmedik olay kalmayan Tom'un hikayesi, Londra'daki bir akıl hastanesinde son bulur."