The Witches Filmi

Roald Dahl’ın klasikleşen romanı “The Witches”dan uyarlanan filmde, cadıların gerçek olduğunu keşfeden ve onlarla savaşmak zorunda kalan bir çocuğun hikayesini anlatılıyor.



7 yaşındaki çocuk Norveçli büyük annesi ile birlikte İngiltere'ye gittiğinde çok büyük bir sırrı keşfeder. Yıllardır haklarında birçok şeyi masallardan öğrendiği cadılar aslında gerçektir. Onlar anlatılanların aksine siyah pelerinleri ve şapkaları olmadan sıradan insanlar gibi giyinmektedir. Cadıların dünyadaki çocukları etkileyeceği karanlık planlarının olduğunu öğrenen küçük çocuk, büyük annesi ile birlikte zorlu bir mücadeleye atılır. Küçük çocuk ve büyük annesi, cadıları etkisiz hale getirip çocukların geleceğini kurtarabilecek midir?

Yönetmen: Robert Zemeckis

Senaryo: Robert Zemeckis, Kenya Barris, Roald Dahl

Oyuncular: Anne Hathaway, Stanley Tucci, Octavia Spencer, Chris Rock, Philippe Spall, Charles Edwards , Angus Wright , Eugenia Caruso , Anna Devlin, Simon Manyonda, Codie-Lei Eastick, Jon Prophet, Jahzir Bruno, Me'sha Bryan, Eurydice El-Etr, Jonathan Livingstone, Miranda Sarfo Peprah, Paul Leonard, Tim Niverth, Abi Adeyemi, Van Hu, Joseph Zinyemba

Filmin Türü: Aile

Orijinal Adı: The Witches

Yapımcı Firma: Warner Bros Turkey

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.10.2020



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