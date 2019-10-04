The Witches Filmi

Roald Dahl’ın klasikleşen romanı “The Witches”dan uyarlanan filmde, cadıların gerçek olduğunu keşfeden ve onlarla savaşmak zorunda kalan bir çocuğun hikayesini anlatılıyor.
7 yaşındaki çocuk Norveçli büyük annesi ile birlikte İngiltere'ye gittiğinde çok büyük bir sırrı keşfeder. Yıllardır haklarında birçok şeyi masallardan öğrendiği cadılar aslında gerçektir. Onlar anlatılanların aksine siyah pelerinleri ve şapkaları olmadan sıradan insanlar gibi giyinmektedir. Cadıların dünyadaki çocukları etkileyeceği karanlık planlarının olduğunu öğrenen küçük çocuk, büyük annesi ile birlikte zorlu bir mücadeleye atılır. Küçük çocuk ve büyük annesi, cadıları etkisiz hale getirip çocukların geleceğini kurtarabilecek midir?
Yönetmen: Robert Zemeckis
Senaryo: Robert Zemeckis, Kenya Barris, Roald Dahl
Oyuncular: Anne Hathaway, Stanley Tucci, Octavia Spencer, Chris Rock, Philippe Spall, Charles Edwards , Angus Wright , Eugenia Caruso , Anna Devlin, Simon Manyonda, Codie-Lei Eastick, Jon Prophet, Jahzir Bruno, Me'sha Bryan, Eurydice El-Etr, Jonathan Livingstone, Miranda Sarfo Peprah, Paul Leonard, Tim Niverth, Abi Adeyemi, Van Hu, Joseph Zinyemba
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: The Witches
Yapımcı Firma: Warner Bros Turkey
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 16.10.2020
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