Son Dakika Haberleri: The wsj-suudi yetkililer aramco halka arzını erteleyebilir
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The wsj-suudi yetkililer aramco halka arzını erteleyebilir

25 dakika önce

Suudi Arabistan yetkilileri, uzun bir süredir beklenen Saudi Aramco halka arzını (Initial Public Offering-IPO) ertelemeyi değerlendiriyor.

The wsj-suudi yetkililer aramco halka arzını erteleyebilir, System.String[]

Suudi Arabistan yetkilileri, uzun bir süredir beklenen Saudi Aramco halka arzını (Initial Public Offering-IPO) ertelemeyi değerlendiriyor.

The Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumartesi günü Saudi Aramco'nun petrol tesislerine düzenlenen ve petrol üretiminin yüzde 50'sinin kesilmesine sebep olan saldırı sonrası, Suudi yetkililerin Aramco tesislerindeki zararın ne derecede olduğunu ve bunu düzeltmenin ne kadar süreceğini bilmek istediği belirtildi. Yetkililerin söz konusu zararın karşılanmasının ardından tam üretime geçmeyi ve sonrasında halka açılmayı hedeflediği vurgulanırken, bazı tamirlerin bir aya yakın sürebileceği ve söz konusu kararın Suudi yetkililerinin tahmininden fazla olduğu öne sürüldü.

Aramco'nun Suudi Menkul Kıymetler Borsası'nda Kasım ayında IPO'sunu duyurması ve 2020 yılında da uluslararası listelenmeye açılması bekleniyordu. Daha önce 2 trilyon dolar değer biçilen şirket, söz konusu halka arz için JP Morgan Chase ve Goldman Sachs ile işbirliği yaptığını duyurmuştu.

Wall Street Jurnal Gazetesi, Suudi Arabistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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