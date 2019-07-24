Son Dakika Haberleri: Theresa May'dan veda
Son Dakika Güncel Haber

Theresa May'dan veda

1 saat önce

Theresa May, istifasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e vermeden kısa bir süre önce, "Brexit, Birleşik Krallık'ın tamamı için geçerli olacak şekilde bitmelidir.

Theresa May'dan veda, System.String[]
Theresa May, istifasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e vermeden kısa bir süre önce, "Brexit, Birleşik Krallık'ın tamamı için geçerli olacak şekilde bitmelidir. O zaman İngiltere parlak bir geleceğe gidebilir. Başbakan olmak ağır bir onurdur" dedi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e istifasını sunmadan önce kısa bir konuşma yapan eski İngiltere Başbakanı Theresa May, yeni Başbakan Boris Johnson'a ve hükümetine iyi dileklerde bulundu. Yeni hükümetin başarısının ülkenin başarısı olduğunu belirten May, "Brexit, Birleşik Krallık'ın tamamı için geçerli olacak şekilde bitmelidir. O zaman İngiltere parlak bir geleceğe gidebilir. Başbakan olmak ağır bir onurdur. Çalışanlarıma, parlamentodaki insanlara, silahlı kuvvetlerdeki insanlara ve kamu görevlilerine, okullarda, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve kamu hizmetlerinde, son sözlerini içten teşekkürlerle ifade ederim" dedi. May, "Aynı zamanda İngilizlere de teşekkür etmek istiyorum. Sıkı çalışan ve çocuklarının daha iyisini yapmasını isteyen herkese. Bana olan inancınızı ve bana hizmet etme şansını verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu fırsat ülkesinde umarım bir kadın başbakanı görmüş olan her genç kızın şimdi başarabileceklerinin hiçbir sınırı olmadığını biliyordur" ifadelerini kullandı.
(Yunus Dalgıç/İHA)
Birleşik Krallık, Theresa May, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 20:34:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Theresa May'dan veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]