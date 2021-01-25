Thiam'dan 1 gol 1 asist - Son Dakika

Thiam'dan 1 gol 1 asist
25.01.2021 21:17
Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, Kayserispor karşısında 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımda öne çıkan isimlerden birisi oldu.
Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, Kayserispor karşısında 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımda öne çıkan isimlerden birisi oldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam performansıyla dikkat çekti. Müsabakanın 20. dakikasında Pelkas'ın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Thiam yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 51. dakikada ise bir kez daha Pelkas'tan aldığı pasla sol tarafta topla buluşan Thiam, Samatta'yı ceza sahası içinde golle buluştururken, sarı-lacivertliler müsabakada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Senegalli futbolcu, Kayserispor maçında 1 gol 1 asistle takıma katkı yaptı.
(İHA)
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