THK'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 97. yıl dönümü Lüleburgaz'da kutlandı.

THK Lüleburgaz Şubesince Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şube Saymanı Hasan Aktaş yaptığı konuşmada, kurumlarının 97 yıldır kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.

Yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Aktaş, THK'nın Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri ile kurulduğunu anımsattı.

Kurumun ana hedeflerinden birinin havacılık sektörünü sevdirmek ve geliştirmek olduğunu belirten Aktaş, kurumu gençlere bırakarak onların da gelecek nesillere aktarmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Törenin ardından Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem THK Lüleburgaz Şubesi'ni ziyaret etti.