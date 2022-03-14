Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı

14.03.2022 13:12

Thodex şirketinin sahibi firari Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında tespit edilen mağdurlardan 373'ünün zararlarının giderildiğini söyledi.

Thodex şirketinin sahibi firari Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında tespit edilen mağdurlardan 373'ünün zararlarının giderildiğini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma devam ediyor.

Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, savcılığa gelerek bir kısım mağdurların zararlarının giderildiğine ilişkin dilekçe verdi.

Basın mensuplarına açıklama yapan avukat Erarslan, Thodex soruşturması kapsamında bazı müvekkillerinin şüpheli olarak yer aldığını söyledi.

Soruşturmaya iliştin MASAK raporlarının dosyaya geldiğini belirten Erarslan, "Bu raporlar kapsamında da zararları gidermeye başladık. Biliyorsunuz ki kripto piyasası risk piyasasıdır ve risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkil bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılığın varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bazı mağdurlar şikayetinden vazgeçti

MASAK raporunun gelmesinin ardından yaklaşık bir hafta içinde 373 mağdurun zararlarını giderdiklerini anlatan Erarslan, bunların arasında zararı büyük olan mağdurların şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Mağdurların zararlarının giderilmesine devam edileceğini dile getiren Erarslan, "Paylaşacağımız mail adresine zararları olan, mağdur olduğunu beyan eden kişilerin kimlik bilgilerini ve zarar bedellerini bildirmelerini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri de avukatları vasıtasıyla yapmalarını tercih ederiz. Çünkü savcılık çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi. 1-2 hafta içerisinde bütün mağdurların zararını gidermek istiyoruz." diye konuştu.

Erarslan, zararları giderirken önceliğin yüksek meblağlı olanlara verileceğini belirterek, iddianame düzenlenene kadar öncelik sırasına göre zararların giderilmeye çalışılacağını kaydetti.

Avukat Sevgi Erarslan, Thodex mağduru olanların "erarslanhukukvedanismanlik@gmail.com" mail adresinden kendilerine ulaşarak zararlarını bildirmesini istedi.

Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı
Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı
Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı

YORUMLAR
500
Thodex'in firari CEO'su para dağıtıyor! Şikayetlerini geri çekmeleri için 8 kişiye 2 milyon lira yolladı Thodex'in firari CEO'su para dağıtıyor! Şikayetlerini geri çekmeleri için 8 kişiye 2 milyon lira yolladı Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, şikayetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon TL ödedi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, şikayetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon TL ödedi

Faruk Fatih Özer, Cumhuriyet, Kripto, Thodex, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:42:39. #1.12#
SON DAKİKA: Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement