THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ

14.03.2022 12:31

? KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, mağdurların zararlarını 2 hafta içerisinde gidermek istediklerini söyledi.

? KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, mağdurların zararlarını 2 hafta içerisinde gidermek istediklerini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, "MASAK raporlarını bekliyorduk, MASAK raporları geldi. MASAK raporları kapsamında da zararları gidermeye başladık" dedi.

373 MAĞDURUN ZARARINI GİDERDİK

Avukat Erarslan, "Biliyorsunuz ki kripto piyasası risk piyasasıdır. Risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda da sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkil de bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılık kastının varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Biz zaten bu yüzden de mağdurların zararının karşılanması gerektiğini başından beri bu şekilde uzlaşmaya vardık fakat MASAK raporlarını bekliyorduk. MASAK raporları geldi. MASAK raporları doğrultusunda da yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 tane mağdurun toplam zararını giderdik. 373 tane mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden aynı zamanda vazgeçti. Gelen dekontlar tarafımdan vekaleten gönderildi. Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"2 HAFTA İÇERİSİNDE BÜTÜN ZARARLARI GİDERMEK İSTİYORUZ?

Erarslan, şöyle devam etti:

"Zararları olan, zararı olduğunu ve mağdur olduğunu beyan eden kişilerin kimlik bilgileriyle ve zarar bedelleriyle bizlere bilgi vermesini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri avukatları vasıtasıyla yapmalarını açıkçası tercih ederiz. Çünkü savcılığımız çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi fakat zamanımız yok. Çünkü tutuklamaya dair süreler de doluyor, soruşturma da gizli olduğu için daha fazla da bilgi veremiyorum yalnız süremiz çok kısıtlı. 1-2 haftamız var, biz bu 1-2 hafta içerisinde bütün zararları gidermek istiyoruz. Bütün mağdurlardan talebim ve ricam bu bilgilendirmeleri yaparken toplu bir şekilde yapılanlara ve aynı zamanda meblağı yüksek olanlara öncelik verilecek. Bir öncelik sırası yapılacak ve iddianame düzenlenene kadar bu öncelik sırası içerisinde sıra sıra zararlar giderilmeye başlanacak"

THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ
THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ
THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ

YORUMLAR
500
Thodex'in firari CEO'su, şikayetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon lira gönderdi Thodex'in firari CEO'su, şikayetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon lira gönderdi Çocuğun karnına yumruk atarak öldürmüştü! 3 yaşındaki kızının ölümüne sebep olan kadına 11 yıl 8 ay hapis Çocuğun karnına yumruk atarak öldürmüştü! 3 yaşındaki kızının ölümüne sebep olan kadına 11 yıl 8 ay hapis

Faruk Fatih Özer, Kripto, Thodex, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlilerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement