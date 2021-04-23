Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi - Son Dakika

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi

23.04.2021 15:28

Reklam kampanyalarında birçok ünlü ismin kullanıldığı kripto para sitesi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçtı. Özer'in bu yaptığı ise dünyaca ünlü soygun filmi Ocean's 8'i getirdi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in reklam kampanyasında Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru şallı gibi birçok ünlü isim yer aldı.

REKLAM FİLMİNDE ROL ALAN ÜNLÜLER SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, ünlü isimleri de vurgun için kullandığı ortaya çıktı. Thodex'in reklam kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim kırmızı elbiselerle kamera karşısına geçmişlerdi. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de sosyal medyahesaplarından da paylaşmışlardı. Thodex'in kurucusu Özer'in bu ünlü isimlerle nasıl iletişime geçtiği ve nasıl anlaşma sağladığı ise sırrını koruyor.

OCEAN'S 8 FİLMİNİ HATIRLATTI

Bu yapılan dolandırıcılık akıllara Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway gibi yıldızların rol aldığı soygun filmi olan Ocean's 8'i akıllara getirdi. Filmde de dolandırıcılar vurgun için ünlü isimleri kullanmıştı.

Ocean's filminin konusu ise şu şekilde: Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean (Sandra Bullock) şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun gerçekleştirmeyi planlıyor. Metropolitan Müzesi'nin her yıl düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı 'Met Gala'da, Daphne Kluger'in (Anne Hathaway) boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki mücevheri çalmak istiyorlar. Bu amaçla yeteneklerine güvendiği birbirinden yetenekli arkadaşlarını bir araya getirerek imkansızı gerçekleştirmeye çalışıyor.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getiri
Ocean's 8

ESKİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Bir diğer yandanFaruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur'da ortaya çıktı. Nur,'Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrılmıştık.' dedi.

İADESİ İSTENİYOR

391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'te yaşananların Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı olduğu belirtiliyor. Faruk Fatih Özer hakkında, birçok şehirde nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusu yapıldı. Bunun sonucunda savcılık soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi

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Son Dakika Magazin Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi - Son Dakika Magazin


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