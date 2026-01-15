THY'den Bomba Tehdidi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

THY'den Bomba Tehdidi Açıklaması

THY\'den Bomba Tehdidi Açıklaması
15.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY, Barselona seferindeki bomba tehdidi sonrası güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, internet ağı üzerinden bomba tehdidi yapılmasına yönelik tekrar açıklama yapan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, " İstanbul-Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" dedi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun bomba tehdidi içeren internet ağı oluşturması üzerine güvenlik prosedürleri devreye alınmıştı.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün tekrar açıklama yaptı. Açıklamada, TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Barselona, Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY'den Bomba Tehdidi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:20:09. #7.11#
SON DAKİKA: THY'den Bomba Tehdidi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.