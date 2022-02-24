THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77 - Son Dakika
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THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77

24.02.2022 22:13
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77

THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve bu sezonki 13. galibiyetini elde etti.

THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve bu sezonki 13. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk dakikadan üstünlüğü alan Efes ilk periyodu 21-10 tamamlarken, devreye de 45-31 önde girdi. Rakibine karşı iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, parkeden 109-77'lik skorla galip ayrıldı. Efes böylece bu sezonki 13. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 13. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu Anadolu Efes'te 20 sayı ile oynayan Vasilije Micic oldu. Maccabi'de ise Scottie Wilbekin ile Ante Zizic 17'şer sayı ile katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Angel, Petek Saso, Koromilas Elias

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 16, Rodrigue Beabois xxx 13, Chris Singleton xx 5, Elijah Bryant xx 8, Erten Gazi x, Adrien Moerman xxx 17, Tibor Pleiss xx 7, Vasilije Micic xxx 20, James Anderson xx 11, Filip Petrusev x 2, Bryant Dunston xx 8, Krunoslav Simon x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Maccabi Tel Aviv: Scottie Wilbekin xxx 17, Angelo Caloiaro x 2, Derrick Williams xx 6, Jalen Reynolds xx 6, John Dibartolomeo xx 10, Khyri Thomas xx 5, Oz Blayzer x 3, Jake Cohen x, James Nunnally xx 7, Ante Zizic xxx 17, Iftah Ziv x 4

Başantrenör: Avi Even

1. Periyot: 21-10 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 45-31 (Anadolu Efes lehine)

3 Periyot: 74-47 (Anadolu Efes lehine)

(Oğuzhan Ort - Samet Yalçın/ İHA)

THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77 - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Euroleague: Anadolu Efes: 109 - Maccabi Tel Aviv: 77 - Son Dakika
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