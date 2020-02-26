THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı devam ediyor

THY Euroleague'in 26. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya deplasmanda ALBA Berlin ile, Fenerbahçe Beko da rakip sahada İspanyol ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 28 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Real Madrid- Panathinaikos mücadelesi ile başlayan haftada, Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Lider Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Almanya ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü TSİ 23.00'te İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak.



THY Euroleague'de yarın ve cuma günü oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın



20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona



20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih



22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos



23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Kızılyıldız



28 Şubat Cuma



20.00 Khimki Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne



21.00 Zalgiris Kaunas - AX Armani Exchange Milano



23.00 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko - İSTANBUL