THY Euroleague'de 4 maç seyircisiz - Son Dakika
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THY Euroleague'de 4 maç seyircisiz

7 saat önce

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 12 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

THY Euroleague'de 4 maç seyircisiz, System.String[]

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 12 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova ile ALBA Berlin karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları maçlarını iç sahada oynayacak. Anadolu Efes, yarın saat 23.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecek. Fenerbahçe de 13 Mart Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Hafta Barcelona- Zalgiris Kaunas maçı ile tamamlanacak.


Koronavirüsten dolayı 4 maç seyircisiz


Dünya sağlığını tehdit eden koronavirüs (COVID-19), Euroleague'i de etkiledi. Euroleague yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 4 maç seyircisiz oynanacak. Buna göre Real Madrid- Kızılyıldız, Milano- Olympiakos, ASVEL- Zenit ve Barcelona-Zalgiris Kaunas müsabakalarına seyirci alınmayacak. Maccabi- Baskonia karşılaşmasında ise maçında ise ancak 5 bin seyirci girişine izin verildi.


THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.00 CSKA Moskova - ALBA Berlin


20.30 Anadolu Efes - Valencia Basket


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia Vitoria-Gasteiz


22.45 AX Armani Exchange Milano - Olympiakos


23.00 Real Madrid - Kızılyıldız


13 Mart Cuma


20.00 BC Khimki Moskova - Bayern Münih


20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg


23.00 FC Barcelona - Zalgiris Kaunas

Türk Hava Yolları, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:05 
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