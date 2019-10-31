Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de beşinci haftanın MVP'si Vasilije Micic
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de beşinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

THY Euroleague'de beşinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

7 saat önce

THY Euroleague'de beşinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague'de beşinci haftanın MVP'si Vasilije Micic, System.String[]

THY Euroleague'de beşinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague'de beşinci haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 85-70 mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Sırp basketbolcu Vasilije Micic, haftanın MVP'si seçildi. Micic, mücadeleyi 26 sayı, 5 asist, 2 ribaund ve 2 top çalma ile tamamladı.

25 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 29 verimlilik puanı aldı. Sırp basketbolcu, bu sezon ikinci haftanın da MVP'si olmuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi
Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket açıklaması Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 01:13:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de beşinci haftanın MVP'si Vasilije Micic
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]