THY Euroleague: Real Madrid: 101 - Fenerbahçe Beko: 86
57 dakika önce
THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 101-86 mağlup oldu.
THY
Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko
, İspanya
deplasmanında Real Madrid
'e 101-86 mağlup oldu.
THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Wizink Center'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk periyodu 27-25 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 52-45 önde girdi.
Sarı-lacivertli ekip, 3. periyotta da rakibine karşı baskı kuramayınca Real, final bölümüne 77-61 üstün başladı.
Son periyotta da ev sahibine karşı direnç gösteremeyen sarı-lacivertle ekip, salondan 101-86 mağlup ayrıldı. Real Madrid'de 21 sayı atan Randolph takımının en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise en çok katkı yapan isim 15 sayıyla Sloukas'dı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Euroleague'de 4. mağlubiyetini elde ederken, İspanyol ekibi ise 19. galibiyetini kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:30 Kaynak: İHA
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