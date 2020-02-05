THY Euroleague: Zenit St Petersburg: 68 - Fenerbahçe Beko: 73 - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY Euroleague: Zenit St Petersburg: 68 - Fenerbahçe Beko: 73 - Son Dakika

THY Euroleague: Zenit St Petersburg: 68 - Fenerbahçe Beko: 73

7 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 23. hafta maçında Rusya deplasmanında Zenit St. Petersburg'u 73-68 mağlup etti.

THY Euroleague: Zenit St Petersburg: 68 - Fenerbahçe Beko: 73, System.String[]

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 23. hafta maçında Rusya deplasmanında Zenit St. Petersburg'u 73-68 mağlup etti.

Yubileyny Sports Palace Salonu'nda Fenerbahçe, Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadele iyi başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-15 önde tamamlarken, ikinci periyotta üstünlüğünü koruyan Kanarya, soyunma odasına 41-32 üstün girdi.

Soyunma odasından top kayıplarıyla dönen Fenerbahçe, savunmada da sorunlar yaşayınca farkın 4 sayıya inmesine engel olamadı (42-46). Ancak bu bölümde Westermann'ın üçlüğüyle maça üstünlüğünü koyan sarı-lacivertli ekip, farkı tekrar 8 sayıya çıkardı (45-53). Tim Abromaitis'in sayılarıyla skora ortak olmak istese de Obrodovic'in öğrencileri çeyreği 54-50 önde bitirdi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe, Leo Westermann'ın önderliğinde farkı çift hanelere kadar getirdi (52-62). Son bölüme kadar oyun üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Zenit St Petersburg'u 73-68 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Leo Westermann 13 sayıya Fenerbahçe Beko'nun en skoreri olurken; onu 12 sayıyla Kostas Sloukas takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, cuma günü 20.45'te çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Maccabi FOX'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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