THY Uçağı Acil İniş Yaptı

04.02.2026 18:38
Katmandu-İstanbul uçuşu, sağ motordaki arıza nedeniyle acil olarak Kolkata'ya indi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "K727 sayılı Katmandu- İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır" dedi.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Katmandu-İstanbul uçağı Hindistan'ın Kalküta şehrine acil iniş yaptı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, acil inişin sağ motorda çıkan teknik bir arızadan kaynaklandığını, söz konusu inişin emniyetle gerçekleştirildiğini ifade etti. Üstün, "TK727 sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, İstanbul, Güvenlik, Kolkata, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

