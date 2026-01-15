THY Uçuşunda Bomba Tehdidi Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

THY Uçuşunda Bomba Tehdidi Panik Yarattı

15.01.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları'nın TK1853 seferinde yolcu, internet üzerinden bomba tehdidi oluşturdu.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun bomba tehdidi içeren internet ağı oluşturması üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır" dedi.

Türk Hava Yolları, İstanbul-Barselona seferi sırasında uçakta bulunan bir yolcunun internet erişim noktası üzerinden bomba tehdidinde bulunması üzerine gerekli prosedürlerin başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün şöyle açıkladı:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır.

Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY Uçuşunda Bomba Tehdidi Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:24:31. #7.11#
SON DAKİKA: THY Uçuşunda Bomba Tehdidi Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.