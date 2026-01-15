THY Uçuşunda Bomba Tehdidi Şüphesi - Son Dakika
THY Uçuşunda Bomba Tehdidi Şüphesi

15.01.2026 16:30
İstanbul-Barselona seferindeki yolcu, internet ağındaki adla bomba tehdidi oluşturdu. Kontroller yapıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul- Barselona seferini yapan uçağındaki bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlemesi nedeniyle devreye alınan güvenlik prosedürlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşunun Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin derhal başlatıldığını aktaran Üstün, "Uçağın emniyetli inişinin ardından kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır"

THY uçağında güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan güvenlik kontrolleri tamamlandı.

Üstün, aynı sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda ise şunları kaydetti:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir."

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Barselona, İstanbul, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Olay, Son Dakika

