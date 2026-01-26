THY ve Air Montenegro'dan Hava Ulaşımında İşbirliği - Son Dakika
THY ve Air Montenegro'dan Hava Ulaşımında İşbirliği

26.01.2026 18:16
THY ile Air Montenegro arasındaki kod paylaşım anlaşması, Türkiye-Karadağ hava ulaşımını güçlendirecek.

Türk Hava Yolları (THY) ile Karadağ'ın milli hava yolu Air Montenegro arasında imzalanan kod paylaşımı anlaşması kapsamında iki ülke arasındaki hava ulaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, THY, Air Montenegro tarafından İstanbul–Tivat ve İstanbul–Podgoritsa hatlarında gerçekleştirilen seferlere uçuş kodunu ekleyecek. Böylece yolculara küresel aktarma merkezi İstanbul üzerinden daha geniş ve esnek seyahat alternatifleri sunulacak.

Air Montenegro ise THY'nin iki ülke arasındaki seferlerinin yanı sıra, İstanbul çıkışlı Bakü ve Dubai uçuşlarına kendi uçuş kodunu ekleyip, konuklarına daha fazla destinasyona erişim ve küresel bağlantı imkanı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul'un küresel havacılığın en önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra Avrupa ile Asya'yı birleştiren stratejik bir köprü konumunda olduğunu belirtti.

Ekşi, "Bu işbirliği, Türkiye ile Karadağ arasındaki hava trafiğine yeni bir ivme kazandırırken, turizm ve ticaret açısından da önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Air Montenegro Üst Yöneticisi (CEO) Vukadin Stojanovic ise kod paylaşımı işbirliğinin Karadağ'ın uluslararası erişiminin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımı temsil ettiğini kaydetti.

Stojanovic, "Bölgesel uçuş ağımızı THY'nin küresel erişimiyle birleştirerek yolcularımıza daha fazla destinasyon, daha yüksek esneklik ve daha nitelikli bir seyahat deneyimi sunarken, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İki bayrak taşıyıcı havayolu arasındaki stratejik işbirliğinin, Türkiye ile Karadağ arasında turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sağlaması, aynı zamanda Avrupa'nın en kapsamlı uçuş ağlarından birine sahip THY aracılığıyla küresel erişimi daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

