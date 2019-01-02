Son Dakika Haberleri: Thy, Yeni Yıla Yüzde 93 Zamanında Kalkışla Başladı

Thy, Yeni Yıla Yüzde 93 Zamanında Kalkışla Başladı

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yılın ilk gününde yaptıkları seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranıyla tamamladıklarını belirtti.

Thy, Yeni Yıla Yüzde 93 Zamanında Kalkışla Başladı, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yılın ilk gününde yaptıkları seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranıyla tamamladıklarını belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Ekşi, "2019 güzel başladı. Yılın ilk gününde yaptığımız seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladık. Yolcularımızı emniyet ve konforla zamanında ulaştırmaktan; THY farkı ile misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye büyüyecek, THY yüksekten uçacaktır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:42 Kaynak: AA

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