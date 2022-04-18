Tibet'teki Potala Sarayı'nda 1,1 Milyondan Fazla Eski Metin Yaprağı Arşivlendi - Son Dakika

LHASA, 18 Nisan (Xinhua) -- Gelişme, 2018'in sonlarında başlayan 10 yıllık projenin birinci safhasının tamamlanması sonrasında, bölgede düzenlenen bir eski eserleri koruma konferansında duyuruldu. Proje, saraydaki antik metinleri toplam 300 milyon yuan (yaklaşık 47 milyon ABD doları) değerindeki bir yatırımla korumayı hedefliyor. Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Potala Sarayı, yedinci yüzyılda Tibet Kralı Songtsen Gampo tarafından yaptırılmış, 17. yüzyılda ise genişletilmişti. 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen sarayda heykel, resim ve fresklerden oluşan çok değerli kalıntılar, tarihi belgeler ve paha biçilmez kutsal metinler bulunuyor. Saray koleksiyonunda Çin, Tibet, Mançu, Moğol ve Sanskrit dillerinde onbinlerce eski kitap ve belge yer alıyor.