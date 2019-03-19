Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, Van Esnaf Buluşması Toplantısına Katıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, Van Esnaf Buluşması Toplantısına Katıldı

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Van Mobilya Fuarı'nın açılışı Van Esnaf Buluşması toplantısı VAN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Pekcan, Van Esnaf Buluşması Toplantısına Katıldı, System.String[]
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
Van Mobilya Fuarı'nın açılışı
Van Esnaf Buluşması toplantısı VAN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. Ticaret Bakanı Pekcan, daha sonra Van Mobilya Fuarı'nın açılışına iştirak etti. Bakan Pekcan, Saray ilçesine geçerek Van Esnaf Buluşması toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:10 Kaynak: AA

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