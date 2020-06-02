Ticaret Bakanlığı: İhracat Mayıs'ta aylık yüzde 10.84 yükseldi

Ticaret Bakanlığı, ihracatın Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 10.84 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40.88 gerileyerek 9 milyar 964 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, Mayıs ayında ithalat da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.69 azalarak 13 milyar 406 milyon dolara geriledi.

Buna göre, Mayıs ayında dış ticaret açığı 3 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.98 azalarak 23 milyar 370 milyon dolara geriledi.

Buna karşılık, Nisan ayında yüzde 66.3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da Mayıs ayında yüzde 74.3 düzeyine yükseldi ve Ocak-Mayıs döneminde yüzde 74.6 oldu.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Mayıs ayında da sürmesi, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde yaşanan eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayında olduğu gibi Mayıs ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. Avro bölgesinin GSYİH'sı ilk çeyrekte yüzde 3.8 daralmış olup, bu rakam çeyreklik bazda verinin açıklandığı 1995 yılından bu yana görülen en yüksek oranlı küçülmeye tekabül etmektedir. Benzer şekilde ABD ekonomisinin de aynı dönemde beklentilerin de ötesinde yüzde 5.0 daraldığı açıklanmıştır.

"Buna ilave olarak, Mayıs ayında takvim etkisinin de ihracatımızı ve dış ticaret hacmimizi olumsuz şekilde etki yaptığı görülmektedir. Nitekim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Bayramı, Ramazan Bayramı , sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu tatilleri ile birlikte göz önünde bulundurulduğunda 2019 yılı Mayıs ayında 22 gün olan hafta içi iş günü sayısı 16 güne gerilemiştir. Buna karşılık, hafta içi çalışma günü esas alındığında Nisan ayındaki ortalama günlük ihracat rakamının Mayıs ayında yüzde 28.8 arttığı görülmektedir.

"GTS'ye göre en yüksek ihracatın gerçekleştiği 2019 yılı Mayıs ayına göre düşüş gösteren ihracatımızın hem dünyada hem de ülkemizde Haziran ayı itibarı ile kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden toparlanma sürecine girmesi beklenmektedir. Bu toparlanma sürecine, Bakanlığımızca başlatılan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar organizasyonları ve destekleri gibi dijital ekonomi politikaları ve alternatif ulaşım güzergah ve taşıma yöntemleri gibi lojistik politikalarıyla yoğun ve etkin biçimde katkı verilmeye devam edilecektir.