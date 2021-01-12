Ticarette yeni evre: e-ticaret - Son Dakika

Ticarette yeni evre: e-ticaret

12.01.2021 09:21
Ticarette yeni evre: e-ticaret, System.String[]

Dünya yoğun bir değişim ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçerken, işletmeler de yeni pazarlama satış trendlerine uyum sağlama, talebi öngörme ve gitgide daha fazla değişen hedef kitlelerine nasıl ulaşacaklarını anlama konusunda zorluk yaşıyor.

Dünya yoğun bir değişim ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçerken, işletmeler de yeni pazarlama satış trendlerine uyum sağlama, talebi öngörme ve gitgide daha fazla değişen hedef kitlelerine nasıl ulaşacaklarını anlama konusunda zorluk yaşıyor. Bu zorlu süreci atlatmada üyeleriyle iş birliği içinde olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yeni yılın ilk toplantısını e-ticarete ayırdı.

Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün hız kazanmasıyla, şirketlerin ürettikleri ürünleri dijital ortama taşıyarak oluşturduğu satış ve pazarlama kanalları oldukça önemli hale geldi. Konuya ilişkin olarak EGİAD öncülüğünde e-ticaretin sunduğu fırsatlara yönelik birçok eğitim programı uygulanarak ilk defa e-ticaret yapacak işletmelerin bu süreçten en az hasarla geçiş yapabilmeleri sağlanıyor. Konuyu masaya yatıran ve Türkiye'nin önde gelen e-ticaret siteleriyle üyelerini buluşturan Ege Genç İş İnsanları Derneğinin son konuğu, E-Ticaret İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Öztap oldu.

Türkiye'de oran yüzde 25

Moderatörlüğünü EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın yaptığı toplantının açılış konuşmasında EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 2020 yılında Avrupa'da ilk kez online alışveriş yapanların oranının yüzde 13 iken Türkiye'de ise oranın yüzde 25 olduğunu belirtti. E-ticaret sistemlerinin, KOBİ'lerin ve kadınların önündeki bariyerleri kaldırdığını, bölgesel bazlı girişimlerin ise ulusal bazda yer bulmasını sağladığını vurgulayarak, "Alışkanlıkların değiştiği bir dönemde e-ticaretin konforuna alışan müşterilerin pandemi sonrasında da e-ticaret yapmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum da e-ticaret ve onun bir ileri adımı olan e-ihracat konusuna hem firmaların hem de devletin eğilmesini ve uygulamada görülen aksaklık ve mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesini zorunlu hale getiriyor. İnternet ve mobil araçların kullanımıyla her geçen gün hacim olarak büyüyen e-ticaret, 2020 yılının mart ayından itibaren hiç hesapta olmayan bir şekilde, Covid-19 nedeniyle 3-5 yılda yaşayacağı ivmelenmeyi sadece 6 ay içinde yaşadı. Türkiye'de e-ticareti olumlu etkileyen faktörler nüfusun kalabalık olması, internet kullanım oranındaki yükseklik, her geçen gün gelişen ve sayıca artan alternatif ödeme sistemleri ve gelişmiş bankacılık sistemleri olarak sayılabilir. Ayrıca Türkiye'de genç nüfus oranının yüksek olması ve bu genç nüfusun yeni teknolojilere kolay ve hızla adapte olabilmesi de e-ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.

"E-ticaret 18-70 yaş aralığına da yayıldı"

E-Ticaret İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Öztap ise e-ticaretin son süreçte hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, "2019'da 136 milyar hacimde olan e ticaret 2020'de 250 milyar hacme ulaşmış bulunmakta. Öyle bir büyüme ki önceleri senede bir kez bakılan analiz raporlarına artık 6 ayda bir ulaşabiliyoruz. E-ticaret 18-70 yaş aralığına da yayılmış durumda. Eskiden internetten alışveriş yapmayan 8 milyon tüketici kredi kartı alarak bu sektöre girmiş bulundu. Lojistik ve ödeme sistemleri sektörü besleyen partnerler olarak yanımızda olduklarından sektörün hızla büyüyeceğini öngörmek kaçınılmaz. E-ticaret siteleri sayesinde ihracat sayılarının da hızla arttığını görüyoruz. 2019'da internet üzerinden ihracat yapılan ülke sayısı 3'ken, 2020'de bu rakam 20'ye çıkmıştır. Bu artış e-ticaret sitelerinin sağladığı katkılardandır. Bu rakam 2021'de daha da büyüyecektir. Öyle bir yeni evredeyiz ki üretim yapan herkesin dijital yatırıma bir nefes de olsa eğilim göstereceğini yatırım yapacağını düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR

Ticarette yeni evre: e-ticaret

Yönetim Kurulu, İnternet, Türkiye, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticarette yeni evre: e-ticaret - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem ABD'li Moderna: Koronavirüs aşısı en az 1 yıl boyunca virüse karşı koruyor Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi
G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı         
09:42
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı         
09:06
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
08:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı         
08:24
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?         
01:05
Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi         
00:09
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 10:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticarette yeni evre: e-ticaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei