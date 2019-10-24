Son Dakika Haberleri: Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKONYA'nın Akşehir ilçesinde ticari taksinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada Berivan Özcan (19) öldü, 2 kişi yaralandı.

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde ticari taksinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada Berivan Özcan (19) öldü, 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan taksi şoförünün yakalanması için calışma başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden İsa A. yönetimindeki 03 T 4511 plakalı ticari taksi, aynı yöne giden Nevzat A. yönetimindeki 03 BE 177 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada takside bulunan yolcular Berivan Özcan, A.A. (19) ve İ.A. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri takside sıkışan yaralıları kısa sürede kurtardı. Kaza yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri Berivan Özcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yaptığı incelemede taksi sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:59 Kaynak: DHA
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