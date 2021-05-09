Tiflis yönetimi, Gürcistan'ın yakında AB üyesi olacağından umutlu - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Parlamento Başkanı Kakha Kuçava, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunun önemini vurguladı.

Başbakan Garibaşvili, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yaptığı görüntülü açıklamada, Gürcülerin Avrupa kültürünün oluşmasına önemli katkı sağladığını, bundan gurur duyduğunu belirtti.

Ülkenin 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşmasından sonra AB ile entegrasyon sürecinin başladığını hatırlatan Garibaşvili, "Gürcistan'ın Avrupa'ya ihtiyacı olduğu kadar AB'nin da bize ihtiyacı olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

AB ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar güçlü olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, "2024'te AB'ye tam üyelik için başvuru yapacağız. Şimdiki nesillerin, atalarımızın hayallerini gerçekleştirebilme imkanına kavuşmasından dolayı mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Yakında Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacağız"

Avrupa Günü vesilesi ile görüntülü mesaj yayımlayan Parlamento Başkanı Kakha Kuçava ise AB ile entegrasyonun Gürcü halkı için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Kültürel, tarihsel ve siyaset olarak Gürcistan her zaman Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmuştur." dedi.

Parlamento olarak ülkenin devam eden AB ile entegrasyon sürecinin hız kazanması için gereken adımların atılacağını kaydeden Kuçava, "Amacımız ve tutarlılığımızla yakında Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacağız." diye konuştu.