Son Dakika Haberleri: TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
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TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

2 saat önce

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 erkek safkan Arap koşu tayı satılacak.

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak, System.String[]

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 erkek safkan Arap koşu tayı satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 24 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 15 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:32 Kaynak: AA
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