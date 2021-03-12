TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu

12.03.2021 15:47

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Balkan ülkesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Balkan ülkesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulundu.

TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ile restorasyon çalışmalarında sona gelinen Tiran Ethem Bey Camisini ziyaret eden Kayalar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kayalar, TİKA'nın sürdürdüğü restorasyon projelerinin incelenmesi adına bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, TİKA'nın uzun yıllardır Arnavutluk'ta birçok alanda proje gerçekleştirdiğini anımsattı.

Kayalar, eğitimden sağlığa, kapasite artırımından kültürel varlıkların korunmasına kadar birçok projenin bittiğini ve bazılarının ise devam ettiğini kaydederek, "Bugün de Tiran'ın çok önemli bir eseri olan Ethem Bey Camisi'nin restorasyonuyla ilgili çalışmalarımıza refakat ettik. Arkadaşlarımızın çalışmalarını inceledik ve sona gelinen çalışmalarla ilgili bizler de bilgi aldık." dedi.

İki seneden bu yana Arnavutluk'ta dört eserin restorasyonunun devam ettiğini ve bu eserlerde sona geldiklerini söyleyen Kayalar, şunları ifade etti:

"İşte bu eserlerden birisi de Tiran'ın incisi sayılabilecek Ethem Bey Camisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan bu restorasyon projelerinde sona geldik. Sayın Bakanımızın tensip ve talimatlarıyla sahaya gelip, sona gelinen çalışmalarla alakalı bilgileri aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Tiran Ethem Bey Cami'mizin restorasyonunu nihayetlendirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasında ortak kültürel miras için çok önemli bu eseri, Arnavutluk'a kazandırma açısından biz de mutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemde de TİKA olarak projelerimize özellikle bu alandaki projelerimize devam etme arzusundayız."

Temasları kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililerle görüşen Kayalar, Berat şehrinde TİKA tarafından restorasyonu gerçekleştirilen yapıları da ziyaret edecek.

TİKA, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin yanı sıra Berat'ta Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonunu da gerçekleştiriyor.

TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu
TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu
TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu
TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu

Serkan Kayalar, Tiran, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem         
17:24
Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı         
17:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım         
16:57
Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak         
16:05
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak         
15:15
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü         
14:45
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:36:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei