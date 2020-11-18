TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği - Son Dakika

TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği

18.11.2020 11:18
TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Pasifik kıyısı ana limanı Buenaventura'da yer alan Jose Hilario Lopez pazar yerine yapı donanım ve iş yeri ekipmanı temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Pasifik kıyısı ana limanı Buenaventura'da yer alan Jose Hilario Lopez pazar yerine yapı donanım ve iş yeri ekipmanı temin etti.

TİKA, Kolombiya ulusal hükümeti tarafından yürütülen Pazar Alanlarının Yenilenmesi ve Dönüşümü Projesi'ne destekte bulundu. Proje ile pazar alanında çalışan esnaf ve zanaatkarların ürünlerini uygun koşullarda tüketiciye ulaştırabilmesi ile bölgede ekonominin canlanması amaçlandı. Farklı etnik grupları barındıran Buenaventura bölgesinde yer alan pazar yeri, Kolombiya'nın Pasifik bölgesinde kültür, turizm ve gastronomi alanında birlikteliği temsil eden ortak bir buluşma alanı. Buenaventura'nın José Hilario Lopez pazar yeri, bölgede yoksulluğun giderilmesi stratejisi kapsamında kamudan özel teşvikler alan bir yer. Ayrıca Kolombiya hükümeti tarafından mimari, kültürel, ticari ve turistik açılardan sosyal dönüşüm alanı olarak değerlendiriliyor.

"Birlikte ülkede yoksulluğun üstesinden gelmeyi başaracağımızı ummaktayız"

Sosyal Refah Kurumu Başkanı Susana Correa, TİKA'nın bölgedeki desteğine ilişkin, "Bu destek yoluyla Türk işbirliğinin ulusal hükümet tarafından daha önce geliştirilen eylemleri tamamlayacağını ve böylece birlikte ülkede yoksulluğun üstesinden gelmeyi başaracağımızı ummaktayız" ifadelerini kullandı.

"Pazar yerinde çalışabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz araçlara kavuştuk"

Proje kapsamında pazar alanında çalışan 180'den fazla pazarcı, zanaatkar ve geleneksel yemek hazırlayan aşçı, pazarda ticari faaliyette bulunan 400 tüccara doğrudan fayda sağlandı. Bölgenin çok çeşitli mutfağını ve kültürel yaşantısını yerinde deneyimlemek isteyen binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan pazar alanında ailesinin geçimini sağlamak için yıllardır çalışan Rosa Caicedo, "TİKA'nın iş yerimize yaptığı hibe çok önemli, çünkü Jose Hilario Lopez pazar yerinde çalışabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz araçlara kavuştuk" dedi. - ANKARA

TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği
TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği
TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği
TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği

Kolombiya, Turizm, Esnaf, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği - Son Dakika


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