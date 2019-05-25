Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"

TİKA'dan Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"

13 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"nin dördüncü ve son bölümü düzenlendi.

TİKA'dan Kosova'da
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"nin dördüncü ve son bölümü düzenlendi.
Başkent Priştine'deki Merkez Üniversite Kütüphanesi amfisinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci, araştırmacı ve davetli katıldı.
Özel Eğitim Seminerlerinin dördüncü bölümünde, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Düzkantar "Cinsel Gelişim ve Cinsiyet Eğitimi", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Acarlar ise "Zihin Kuramı" konulu sunum yaptı.
Seminerlerin yerel ortaklarından Kosova Ulusal Otizm Birliği (ANAK) Başkanı Laura Lutfiu Hoxha, burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini sunarak ülkede bu tür seminerlerin sık düzenlenmediğini söyledi. Otizmle ilgili sorunun toplum tarafından kabul edilip tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Luftiu Hoxha, birlik olarak bu konunun ele alınmasında zorluklarla karşılaştıklarını kaydetti.
TİKA Priştine Koordinatör Yardımcısı Zeki Bulduk ise programın burada bitmediğini, gelecek yıl uygulayıcı sertifika için eğitimler düzenleneceğini belirtti.
Belediye ve paydaş kurumlarla Otizm ve Down Sendromu Merkezinin planlamasının bitmek üzere olduğunu ifade eden Bulduk, "Yakında onunla ilgili de güzel haberler alacaksınız." dedi.
Bulduk, sertifikaların Haziran ayının ikinci haftasında katılımcılara verileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:34 Kaynak: AA
Priştine, Kosova, Güncel
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