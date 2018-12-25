Son Dakika Haberleri: Tika'dan Özbekistan'a Sağlık Eğitimi Desteği

Tika'dan Özbekistan'a Sağlık Eğitimi Desteği

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankasıyla iş birliğiyle ülkenin Andican ve Namangan şehirlerinde "Çocuk İleri Yaşam Destek Programı (AÇSAP)" düzenledi.

Tika'dan Özbekistan'a Sağlık Eğitimi Desteği, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankasıyla iş birliğiyle ülkenin Andican ve Namangan şehirlerinde "Çocuk İleri Yaşam Destek Programı (AÇSAP)" düzenledi.

TİKA'nın Özbekistan'da daha önce gerçekleştirdiği AÇSAP programlarına katılarak eğitimci olan 6 Özbek ve 6 Türk doktor Andican ve Namangan şehirlerinde tecrübe paylaşımı programına katıldı.

Program kapsamında, 0-12 yaş arası çocuklarda görülen ve acil müdahale gerektiren solunum yetersizliği, solunum yolu açma, duran kalbe müdahale, ritm bozukluğunu düzenleme, yaralı yoğun bakımı, yoğun bakım sonrası tedavi ve gözetim alanlarında yeni yöntem ve teknikler konularında Özbek doktorlara eğitim verildi.

Türk doktorlar, Namangan'daki eğitim programında 6 yaşındaki Bahadır İsrailov ve 15 günlük İmane İbrahimcanova'ya cerrahi müdahalede bulunarak çocukların sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

Andican ve Namangan'daki çocuk hastanelerinde düzenlenen eğitimlere katılan 150 Özbek doktor sertifikalarını aldı. Bölgedeki tıp fakültesi öğrencileri de bu programları takip etti.


TİKA'nın desteğiyle iki ülke sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle bu yıl Özbekistan'da gerçekleştirilen sağlık haftası kapsamında toplam 466 ameliyat ile 2 binin üzerinde muayene yapılırken, bu dönemde ayrıca TİKA tarafından düzenlenen 5 sağlık tecrübe paylaşım programına toplam 530 Özbek sağlık personeli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:36 Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari Ücretle Çalışanlar Yapılan Zamdan Memnun! İşte İlk Yorumlar İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi

Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 21:48:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Özbekistan'a Sağlık Eğitimi Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]