TİKA'dan Tacikistan Devlet Sanat ve Tasarım Enstitüsüne destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan Devlet Sanat ve Tasarım Enstitüsü bünyesindeki iki atölyeyi yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, yenilenen dikiş nakış ve linogravür atölyelerinin açılışına Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Tacikistan Devlet Sanat ve Tasarım Enstitüsü Rektörü Jamshed Ganizoda, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Ganizoda, açılışta yaptığı konuşmada, 2013'te kurulan ve 1200 öğrencinin eğitim gördüğü enstitünün gelişmesine her zaman destek veren TİKA'ya teşekkür etti.

Ganizoda, gelecek dönemde de mevcut iş birliklerinin artarak devam etmesi arzusunda olduklarını belirtti.

Aynı enstitü bünyesindeki ahşap oyma ve vitray atölyeleri de daha önce TİKA tarafından yenilemişti.

TİKA tarafından teknolojik ekipmanlarla donatılan dikiş nakış atölyesini moda tasarımı ve tekstil bölümü öğrencileri, linogravür atölyesini ise grafik baskı bölümü öğrencileri kullanacak.