Son Dakika Haberleri: TİKA Karadağ'da engelli öğrenciler için kütüphane açtı
Son Dakika Güncel TİKA Karadağ'da engelli öğrenciler için kütüphane açtı - Son Dakika

TİKA Karadağ'da engelli öğrenciler için kütüphane açtı

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da engelli öğrencilerin kullanımı için kütüphane açıldı.

TİKA Karadağ'da engelli öğrenciler için kütüphane açtı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da engelli öğrencilerin kullanımı için kütüphane açıldı.

Başkentte Özel Eğitim Merkezi bünyesindeki kütüphanenin açılışına Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, TİKA Karadağ Koordinatörü Muhammed Ünal ve Özel Eğitim Merkezi Müdürü Mirjana Popovic katıldı.

Büyükelçi Ozan, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Karadağ'da 330 proje hayata geçirdiğini anımsatarak, dünyadaki tüm insanların eşit olduğunu ve engelli bireylerin de bu eşitliğin içerisinde yer aldığını vurguladı.

TİKA Koordinatörü Ünal da merkezde eğitim gören öğrencilerin hayat dolu olduklarına dikkati çekerek, merkezdeki tüm çalışanlara hassasiyetleri için ayrıca teşekkür etti.

Merkez Müdürü Popovic ise kütüphanenin çok amaçlı bir salon gibi de kullanılacağını belirterek, "Burada konferans ve çalıştaylar da düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin film izlemesi için de bir alan oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan kütüphaneyi de bünyesinde barındıran Özel Eğitim Merkezi, Karadağ'daki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık
Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor! Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA Karadağ'da engelli öğrenciler için kütüphane açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]