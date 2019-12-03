TİKA Karadağ'da engelli öğrenciler için kütüphane açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da engelli öğrencilerin kullanımı için kütüphane açıldı.

Başkentte Özel Eğitim Merkezi bünyesindeki kütüphanenin açılışına Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, TİKA Karadağ Koordinatörü Muhammed Ünal ve Özel Eğitim Merkezi Müdürü Mirjana Popovic katıldı.

Büyükelçi Ozan, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Karadağ'da 330 proje hayata geçirdiğini anımsatarak, dünyadaki tüm insanların eşit olduğunu ve engelli bireylerin de bu eşitliğin içerisinde yer aldığını vurguladı.

TİKA Koordinatörü Ünal da merkezde eğitim gören öğrencilerin hayat dolu olduklarına dikkati çekerek, merkezdeki tüm çalışanlara hassasiyetleri için ayrıca teşekkür etti.

Merkez Müdürü Popovic ise kütüphanenin çok amaçlı bir salon gibi de kullanılacağını belirterek, "Burada konferans ve çalıştaylar da düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin film izlemesi için de bir alan oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan kütüphaneyi de bünyesinde barındıran Özel Eğitim Merkezi, Karadağ'daki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılıyor.