TİKA, Libya'da Tarihi Tiyatroyu Restore Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un eski şehir bölgesindeki Osmanlı yapısı tarihi tiyatroyu restore etti.

TİKA'nın Libya Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde restore ettiği ve uzun yıllardır metruk haldeki tarihi tiyatro, modern görünümüyle "Libya Ulusal Çocuk Tiyatrosu" ismiyle faaliyete başladı.

Tiyatronun açılış törenine, Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil ve çok sayıda Libyalı yetkili ile çocuk katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan tören, Kültür Bakanı Tugi, Büyükelçi Begeç ve TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil'in konuşmalarının ardından, Libyalı çocukların etkinlikleri ve şiir dinletileriyle devam etti.

İki ülkenin kültür bakanlıkları arasında imzalanan protokol meyvesini verdi

Törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Bakan Tugi, TİKA'nın restore ettiği tiyatronun uzun yıllardır kapalı olduğunu ve bugün Libya Ulusal Çocuk Tiyatrosu olarak hizmete açıldığını söyledi.

"(Bu tiyatronun) Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığımız mutabakat zaptı ve TİKA'nın çabalarının meyvelerinden biri olduğunu söyleyebilirim" diyen Tugi, Bakanlığın ileride bu tiyatroda Libyalı çocuklara yönelik tiyatro ve sanatsal faaliyetler icra edeceğini kaydetti.

Törende konuşan Büyükelçi Begeç, Türkiye ve Libya arasındaki ilişkilerin stratejik mahiyette olduğunu vurguladı.

Libya Kültür Bakanlığı ve TİKA'ya teşekkür eden Begeç, tiyatronun ecdat yadigarı ve çocuklar için kullanılacak olması nedeniyle TİKA'nın hayata geçirdiği projeler arasında kendisini en mutlu eden proje niteliği taşıdığını belirtti.

Tiyatro, Sultan Abdulhamit döneminde inşa edildi

TİKA Koordinatörü Bacanakgil de iki ülke arasındaki tarihi bağların yaklaşık beş yüz yıllık bir geçmişinin bulunduğunu dile getirdi.

Tiyatro'nun, Osmanlının Libya'ya bıraktığı mirasın bir parçası olduğunu ve 1900'lerin başında Sultan Abdülhamit tarafından inşa edildiğini söyleyen Bacanakgil, şunları kaydetti:

"Maalesef seneler içinde kullanılmaz hale gelmiş, metruk haldeydi. Biz iki bakanlık arasında yapılan işbirliği protokolünün de maddelerinden güç alarak Libya Kültür Bakanlığına bu ata yadigarı olan tiyatroyu restore etmeyi teklif ettik. Onlar da memnuniyetle kabul ettiler. 6 aylık bir süre içinde bu hale getirdik."

Tiyatronun 110 koltuklu olduğunu, salonun tamamıyla yenilendiğini ifade eden Bacanakgil, salonda geleneksel Osmanlı motiflerinin kullanıldığını ve sahnesinin portatif yükseltilip alçaltılabilecek şekilde dizanyn edildiğini aktardı.

Bacanakgil, Libya Kültür Bakanı Tugi'nin, tiyatronun restorasyonundan çok memnun olduğunu, dost ve kardeş Libya halkının da aynı memnuniyeti sergileyeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Törenin ardından Libya Kültür Bakanı Tugi, Büyükelçi Begeç ve Koordinatör Bacanakgil'e plaket takdim etti.