TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor - Son Dakika

TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor

20.11.2020 19:45
TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TiKA), Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dar gelirli vatandaşlara geçimlerini sağlayacak, kendi işlerini kuracak malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TiKA), Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dar gelirli vatandaşlara geçimlerini sağlayacak, kendi işlerini kuracak malzeme desteğinde bulundu.

Bölge halkına yönelik faaliyetler yürüten Crafts for Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma İçin El Sanatları Derneği) tarafından dikiş-nakış, aşçılık, elektrik tesisatı tamir ve bakımı, tarım gibi konularda onlarca kişiye eğitim verildi.

Derneğin, Batı Kurdufan'ın En-Nihud şehrinde daha önce mesleki eğitim verdiği ve ağırlığı dar gelirli kadınlardan oluşan Sudanlılara eğitimlerini ekonomik aktiviteye dönüştürme, aile ve ülke bütçesine katkı sağlamalarına imkan vermek için 105 parça malzeme ve makine desteği sağladı.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, malzeme dağıtımının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Crafts for Sustainable Development ile temmuzda Hartum'un en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Mandela'da kadınlar için gerçekleştirdiğimiz mesleki malzeme dağıtımının başarılı sonuçlar vermesi üzerine projenin bir benzerini Batı Kurdufan eyaletinde de yapma kararı aldık. Proje kapsamında kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların desteklenmesi kapsamında 105 parça makine ve malzeme dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

Batı Kurdufan'da ilk kez bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Özden, kadınların yanı sıra gençlere ve mesleki eğitim almasına rağmen işini kurma imkanı bulamayan dar gelirli meslek sahiplerine yönelik projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Adem Yusuf Ahmed de "TİKA ile ortaklığımız ve destekleri ile Allah'a şükürler olsun bugün bu yardım faaliyetleri gerçekleşti. Verdiğimiz mesleki eğitimlerin ardından muhtaç ailelere, dul, yaşlı kadınlara ve yetimlere TİKA'nın temin ettiği dikiş-nakış, deri ve baharat işleme makinesi ve fırının yanı sıra tarımsal faaliyetlerde ve tamir bakım işlerinde kullanabilecekleri malzemeleri dağıttık." diye konuştu.

Ahmed, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA, Sudan'ın Mavi Nil, Güney Kurdufan, Darfur gibi çatışma bölgelerinden ve Güney Sudan gibi çevre ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığı Hartum'un Cebel-i Evliya Mahallesi'nin Mandela bölgesinde geçen temmuz ayında 50 dar gelirli kadına geçimlerini sağlamak üzere dikiş-nakış makinesi, deri işleme-baharat işleme makinesi ve fırın hibe etmişti.???????

Hartum, Makine, Sudan, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 5103 yeni vaka tespit edildi Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Evde çıkan yangında alevlerin arasına dalan oğul, babasını çıkardı ama yaşlı adam hayata tutunamadı İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Pfizer, koronavirüs aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu
İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi         
19:41
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı         
18:55
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu         
17:04
Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar, kalemle sakal ve bıyık çizdiler Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar, kalemle sakal ve bıyık çizdiler         
16:25
Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
15:54
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı         
15:23
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 19:55:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei