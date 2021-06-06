TikTok Gizlilik Politikasında Değişikliğe Gitti: Biyometrik Veri Toplayacak! - Son Dakika

Popüler sosyal medya ağı TikTok yeni bir güvenlik açığı ile gündeme geldi. TikTok yaptığı yeni "Gizlilik Politikası" güncellemesine ile artık kullanıcıların biyometrik verilerini toplayabilecek. TikTok'un topladığı bu verileri nasıl kullanılacağı ise belirsizliğini koruyor.

TikTok kısa süre önce gizlilik politikası sayfasını yeni bir "Görüntü ve Ses Bilgileri" bölümü ile güncelledi. Diğer şeylerin yanı sıra, TikTok'un artık kullanıcılarından biyometrik veriler toplayabildiğini ortaya koyuyor. Bir nedenden dolayı TikTok, bu verilere neden ihtiyaç duyduğunu veya ne için kullanmayı planladığını net ifadeler ile açıklamaktan kaçındı.

2018 yılında piyasaya sürülen TikTok uygulaması hızlı bir şekilde küresel piyasaya hakimiyetine aldı. TikTok uygulaması, içerik oluşturucuların kısa biçimli videolar oluşturmasına ve yüklemesine olanak tanıyan yeni bir yapı oluşturdu.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar kısa video çekebilir ve hızlı bir şekilde yayınlayabilir. Sistem bir akış üzerine kurulduğu için uygulamaya yüklenen birçok video büyük bir kitleye ulaşır.

TikTok Gizlilik Politikasında Değişikliğe Gitti: Biyometrik Veri Toplayacak!

TikTok'un başarısı inkar edilemezken, bu, uygulamanın özellikle son dönemde güvenlik açıklarının ortaya çıkması, birçok ülkenin TikTok'u yasaklamasına neden oldu.

Özellikle ABD ve Hindistan gibi birçok ülke, TikTok'un veri ihlali yaptığı ve bilgi sızdırdığı gerekçesi ile uygulamaya müdahalelerde bulundu.

TikTok Görüntü ve Ses Bilgileri bölümünün yaptığı açıklamada; " Şirket kişilerin varlığını ve konumunu belirlemek amacıyla, kullanıcıların görüntü ve sesleri hakkında bilgi toplayabilir. Yüz ve vücut özellikleri ve niteliklerini ve sesin doğası ve kullanıcı içeriğinizde konuşulan kelimelerin metinlerine ihtiyaç duyabilir." Açıklamanın hemen ardından TikTok, video efektlerini etkinleştirmek bu durumu kullanıcağını bildirdi.

TikTok Biyometrik Verilere Neden İhtiyaç Duyduğunu Açıklamadı!

Bir kişinin parmak izi, sesi veya yüzü gibi biyometrik bilgiler son derece hassas ve kişisel verilerdir. Bir uygulama veya web sitesi onu toplamak istiyorsa, bunun iyi bir nedeni olmalıdır. En azından şu anda TikTok bu konu hakkında yeni bir bildirimde bulunmadı.

Bunun yerine, "Sürekli şeffaflık taahhüdümüzün bir parçası olarak, toplayabileceğimiz bilgiler hakkında daha fazla netlik sağlamak için Gizlilik Politikamızı yakın zamanda güncelledik" şeklinde açıklamada bulunmaktadır.

Tiktok uygulamasının gizlilik politikasında yaptığı bu değişiklik nedeniyle küresel piyasada birçok kişinin tepkinisine neden oldu. TikTok topladığı bu verileri kötü bir amaç için kullanmayacağı, sadece yeni video efekleri, içerik paylaşımı yapan kişi sayısı ve yaşı, reklam önerileri gibi uygulamayı daha yararlı ve kullanır hale getirmek için kullanıcağını belirtti. Ancak şirketin geçmişine bakıldığında kullanıcılar bu durumun bu kadar masum olmayacağını düşünüyor.