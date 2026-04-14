TikTok Live ekonomisinde yeni model: Wega Media performans odaklı ajans yapısıyla öne çıkıyor - Son Dakika
TikTok Live ekonomisinde yeni model: Wega Media performans odaklı ajans yapısıyla öne çıkıyor

TikTok Live ekonomisinde yeni model: Wega Media performans odaklı ajans yapısıyla öne çıkıyor
14.04.2026 12:04
TikTok Live ekonomisinde öne çıkan Wega Media, performansa dayalı yeni ajans modeliyle dikkat çekiyor. Yayıncıları destekleyen ve gelir modeliyle fark yaratan ajans, sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.

Canlı yayın ekonomisinin hızla büyüdüğü TikTok Live ekosisteminde, ajans modelleri de önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri olan Wega Media, yayıncı odaklı ve performans temelli yeni iş modeliyle sektörde farklılaşmayı hedefliyor.

Wega Media’nın yaklaşımı, geleneksel ajans anlayışının ötesine geçerek yalnızca yayın açtırmaya odaklanmıyor; yayıncı performansını ölçülebilir verilerle optimize etmeyi merkeze alıyor. Ajans, içerik üreticilerine sunduğu eğitim programları, yayın stratejileri ve veri analizi araçlarıyla büyümeyi sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda içerik planlaması, hedef kitle analizi ve yayın saat optimizasyonu gibi başlıklarda da aktif destek sağlanıyor.

AJANSIN GELİR MODELİ SEKTÖRDEKİ KLASİK YAPILARDAN AYRIŞIYOR

Ajansın gelir modeli de sektördeki klasik yapılardan ayrışıyor. Wega Media, yayıncılardan doğrudan pay almak yerine platform tarafından sunulan performans bazlı ödül mekanizmaları üzerinden gelir elde etmeyi hedeflediğini belirtiyor. Bu yaklaşım, yayıncı ile ajans arasındaki ilişkiyi daha dengeli ve uzun vadeli bir iş ortaklığına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yetkililere göre TikTok Live’da sürdürülebilir başarı; yalnızca yayın süresiyle değil, izleyici sadakati, içerik kalitesi, hediye dönüşüm oranları ve etkileşim stratejileri gibi çok katmanlı metriklerle şekilleniyor. Bu nedenle ajans, her yayıncı için ayrı KPI setleri belirleyerek kişiselleştirilmiş büyüme planları oluşturuyor ve performansı düzenli olarak analiz ediyor.

Dijital içerik üretiminin giderek profesyonelleştiği bu dönemde, veri odaklı ve performans temelli ajans modellerinin önemi artarken, Wega Media’nın geliştirdiği yapının Türkiye’deki TikTok Live ekosisteminde yeni bir standart oluşturması bekleniyor.

Son Dakika Tiktok TikTok Live ekonomisinde yeni model: Wega Media performans odaklı ajans yapısıyla öne çıkıyor - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
