Son Dakika Haberleri: Tim Cook: Türkiye'de Satılan İphone Fiyatlarında İndirime Gidilecek

Tim Cook: Türkiye'de Satılan İphone Fiyatlarında İndirime Gidilecek

50 dakika önce

Türkiye'de Satılan iPhone Fiyatlarında İndirime Gidilecek!

Tim Cook: Türkiye'de Satılan İphone Fiyatlarında İndirime Gidilecek, System.String[]
Türkiye'de Satılan iPhone Fiyatlarında İndirime Gidilecek!


Apple'dan Türkiye'de iPhone Fiyatlarını Düşürecek Açıklama. Tim Cook: Türkiye'de Satılan iPhone Fiyatlarında İndirime Gidilecek.

Apple'ın CEO'su: Türkiye'deki iPhone fiyatlarında indirim yapacağız.


TL'nin dolar karşısında bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesi nedeniyle Apple'ın satışlarının 700 milyon dolarlık bir kayba uğradığını itiraf eden Cook, "Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz" dedi.


Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada, 2019 yılında Kur baskını yaşamış Türkiye'de iPhone fiyatlarında indirime gideceklerini açıkladı.

Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında Türkiye'deki iPhone fiyatlarında indirime gidecekleri müjdesini verdi. Reuters'a konuşan Cook, Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel para birimlerinin dolar karşısında yaşadığı değer kaybından olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Apple CEO'su, "Özellikle Türkiye'de TL'nin bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesiyle satışlarımız 700 milyon dolarlık bir kayba uğradı" dedi. Kurdaki artış nedeniyle sorun yaşadıkları bu ülkelerde ürünlerinin fiyatlarını indireceklerini söyleyen Tim Cook, şu ifadeleri kullandı;

"iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale getirmeye karar verdik. Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesi bizleri çok fazla etkiledi. Özellikle Türkiye'de TL'nin bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesiyle satışlarımız 700 milyon dolarlık bir kayba uğradı. Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz."

Apple'ın özellikle Çindeki satış gelirleri Yüzde 15, dünya genelinde ise yüzde 5'lik bir düşüş sergilemiş durumda. Düşen satış gelirlerinde Türkiye ve Çin Pazarının önemli bir etkisi var.

Türkiye'de Satılan iPhone Fiyatlarında İndirime Gidilecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:08 Kaynak: Teknotalk.com

Apple, Tim Cook, Türkiye, Teknoloji
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