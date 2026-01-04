ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

ABD\'de binlerce kişi Venezuela\'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
04.01.2026 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından New York'taki Times Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, ABD yönetimine askeri müdahaleye son verilmesi çağrısında bulundu. Yürüyüş boyunca protestocular "Petrol için savaşma" sloganı atarken, Başkan Trump'ın "uyuşturucu" bahanesiyle gerçekleştirdiği operasyona destek vermediklerini ifade ettiler.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısının yankıları sürerken, New York'ta binlerce kişi savaşa karşı protesto düzenledi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi.

ÜLKE GENELİNDE PROTESTO ÇAĞRISI

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımının ardından savaş zıttı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. New York'taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı. Protestoya farklı etnik gruplardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından katılım olduğu gözlendi.

ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

VENEZUELA SALDIRISI SONRASI PROTESTO

Göstericiler, New York'un Times Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla meydanı dolduran binlerce kişi, burada yapılan konuşmaların ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Kalabalık, ABD'nin Venezuela üzerindeki askeri baskısının sona erdirilmesini talep etti.

ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

"VENEZUELA'DA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Yürüyüş boyunca protestocular, "ABD, Venezuela'nın üstünden elini çek", "Petrol için savaşma" ve "Venezuela'da savaş istemiyoruz" sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan "Trump istifa" ve "Trump, gitmen gerek" ifadelerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti.

ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

Göstericiler, savaşın ekonomik çıkarlar uğruna yürütüldüğünü savundu. Times Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Manhattan'ın ana caddeleri boyunca devam etti. Trafiğe kapatılan güzergahlarda yürüyen kalabalık, bölge halkından da zaman zaman destek aldı.

ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

New York Polis Teşkilatı, protesto öncesinde ve sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis ekibi yürüyüş güzergahında konuşlandırılırken, kalabalık helikopter ve mobil ekiplerle de takip edildi. Henüz bir taşkınlığın veya şiddet olayının yaşanmadığı protestonun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Savaş karşıtı grup, ABD'nin Venezuela politikasına karşı tepkilerini önümüzdeki günlerde de farklı eylemlerle sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: İHA

Times Meydanı, Venezuela, New York, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:46:47. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.