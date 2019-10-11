Son Dakika Haberleri: Tıp fakültesi yolu ulaşıma kapatıldı
Son Dakika Güncel Tıp fakültesi yolu ulaşıma kapatıldı

Tıp fakültesi yolu ulaşıma kapatıldı

1 saat önce

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mevkisinde ki yol heyelan sonrası yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Tıp fakültesi yolu ulaşıma kapatıldı, System.String[]

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mevkisinde ki yol heyelan sonrası yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Zonguldak-Ereğli karayolunun BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi mevkisinde yaşanan heyelan da yola düşen büyük kaya parçaları sürücülere tehlikeli anlar yaşatmıştı. Zonguldak Valiliğinin girişimleri sonucu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü heyelan bölgesinde bakım çalışması başlattı. Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan yol bakım çalışmaları nedeniyle Zonguldak-Ereğli arasındaki ulaşım farklı bir güzergahtan sağlanacak. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak-Ereğli arası ulaşımın sağlanacağı yolu harita üzerinden sürücülere duyurdu. Buna göre sürücüler 15 gün süresince Tıp Fakültesi Hastanesi'nin arka tarafından geçecek yolu kullanacak. - ZONGULDAK

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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