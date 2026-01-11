Tıp ve Sanat Sempozyumu Ankara'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tıp ve Sanat Sempozyumu Ankara'da Başlıyor

11.01.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi tıp kültürüne ışık tutmayı ve sanatın iyileştirici gücünü ele almayı amaçlayan "Tıp, Geçmişten Günümüze, Geleneksel Dijitale, Doğadan Mekana Kültür ve Sanat Sempozyumu" salı günü Ankara'da başlayacak.

Tarihi tıp kültürüne ışık tutmayı ve sanatın iyileştirici gücünü ele almayı amaçlayan "Tıp, Geçmişten Günümüze, Geleneksel Dijitale, Doğadan Mekana Kültür ve Sanat Sempozyumu" salı günü Ankara'da başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen "Tıp, Geçmişten Günümüze, Geleneksel Dijitale, Doğadan Mekana Kültür ve Sanat Sempozyumu", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, 13-14 Ocak'ta başkentte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek sempozyumun açılışında, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, hem toplumda hem bürokraside kültür sanat algısını yükseltebilmek için 11 Bakanlık ile yıl boyunca sürecek 11 ayrı sempozyum düzenleme kararı almıştı. Sempozyumun ilki, 2025'in "Aile Yılı" olması sebebiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenlenmişti.

Sempozyum dizisinin ikinci ayağı olan "Tıp, Geçmişten Günümüze, Geleneksel Dijitale, Doğadan Mekana Kültür ve Sanat Sempozyumu" sağlığın özüne insanı, kültürü ve sanatı yerleştirmeyi amaçlıyor.

Sempozyumda, "Tıbbın Kültürel Temelleri ve Şifa Mekanları", "Türk Tıbbı ve Sanat", "Geleceğin Şifası: İnsan, Teknoloji ve Bütüncül Sağlık", "Doğanın Bilgeliği", "Şifanın Beşeri ve Sanatsal Boyutu: Anlatılar, Anlam ve İyileşme", "Şifanın Ritmi: Sanat Terapi ve İş Yerinde İyilik Hali" başlıklı oturumlar yapılacak.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Sinan Canan'ın aralarında bulunduğu konuşmacıların katılacağı sempozyumun, milli tıp anlayışına katkı sunması hedefleniyor.

Her oturumda, disiplinler arası çalışmalarıyla dikkati çeken, alanında uzman akademisyenler ve bürokratlar, tıp alanına farklı perspektiften yaklaşacak.

Sempozyumda, zengin Anadolu coğrafyasının şifa kaynaklarından Türk tıbbının köklü geçmişinde var olan şifahanelerine, Sağlık Bakanlarının sanata verdiği destekten sağlık müzelerine kadar çok yönlü bir bakış açısı ortaya konulacak.

Sanat terapisinin iş yerlerine kazandırılması ilk kez ele alınacak

Sempozyumda, Türk şifa kültürünün temel unsurlarından musikiden başlayarak çağdaş sanata uzanan sanatla iyileşme hali değerlendirilecek, yoğun çalışma hayatında özellikle ağır travmalar ve risk içeren iş kollarında rehabiliteye olanak sağlayacak sanat terapisinin iş yerlerine kazandırılması da bakanlık düzeyinde ilk kez ele alınacak.

Yapay zekanın kullanıldığı günümüz tıbbında hekimliğin geleneksel ve dijital boyutu, hekimlik yeminini yeniden düşünmek ve dijital çağda insan kalmak da sempozyumda ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Ayrıca sempozyum kapsamında, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı tıp tarihine Darüşşifalar kazandıran kadın banilerin anlatıldığı sergi de açılacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ankara, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp ve Sanat Sempozyumu Ankara'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:32:23. #7.11#
SON DAKİKA: Tıp ve Sanat Sempozyumu Ankara'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.