TİP Lideri'nden Murat Çepni Tepkisi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin tutuklanmasına, "25 yıldır bu iktidara nasıl teslim olmadıysak, bundan sonra da olmayacağız. Tutuklanan dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" tepkisini gösterdi.

TİP Lideri Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ESP'ye dönük operasyonlar neticesinde ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve beraberindeki 46 devrimcinin tutuklanması, bu iktidarın eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin düşmanı olduğu gerçeğini kanıtlar niteliktedir. Gazetecilere, sendikacılara, siyasetçilere ayrı ayrı bahanelerle ve hukuku düşmanca kullanarak saldırmanın başka bir açıklaması yoktur. 25 yıldır bu iktidara nasıl teslim olmadıysak bundan sonra da olmayacağız. Tutuklanan dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.