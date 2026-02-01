TİP: Migros İşçileri Gözaltında Serbest Bırakılsın

(ANKARA)- Türkiye İşçi Partisi (TİP), gözaltına alınan Migros işçilerine ilişkin, "100 emekçi gözaltında tutulmaya devam ediyor. İşçinin hakkını patronlara ezdirmeyiz. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalı, depo işçileri tüm haklarını almalıdır" açıklamasını yaptı.

TİP'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnsanca yaşanacak bir ücret için direnen Migros depo işçilerinin işten atılmasının ardından DGD-SEN yöneticileri ve beraberindeki işçiler, patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde düzenledikleri basın açıklaması ve oturma eylemi esnasında gözaltına alındı. 100 emekçi gözaltında tutulmaya devam ediyor. İşçinin hakkını patronlara ezdirmeyiz! Gözaltılar derhal serbest bırakılmalı, depo işçileri tüm haklarını almalıdır!" ifadesine yer verildi.