TİP'ten Halep'te Savaş ve Çatışmalara Tepki

08.01.2026 15:12
TİP, Halep'teki HTŞ saldırılarını kınayarak barış ve istikrar çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), Halep'te yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "HTŞ ve diğer cihatçı örgütlerin ve onların dış destekçilerinin körüklediği savaş ve çatışmanın bir 'çözüm' olmadığı unutulmamalıdır. HTŞ derhal saldırılarını durdurmalıdır" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), Suriye'nin Halep kentinde Suriye Arap Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'de Şam yönetimindeki HTŞ ve bağlı cihatçı güçlerin, Halep'in Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iki mahallesine yönelik sürdürdüğü kuşatmayla sivillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını engellediği süreci şimdi de askeri operasyona çevirmesi hem Orta Doğu'da barış hem de Suriye'de istikrar konularında Colani ve yandaşlarının samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir.

Ülkede iktidarı ele geçirdiklerinden bu yana başta Aleviler, Dürziler, Süryaniler, Hristiyanlar ve Kürtler gibi farklı dini, etnik ve kültürel gruplara dönük saldırılar ve ülkedeki yabancı cihatçıların varlığı toplumsal barışı ve çoğulculuğu tehdit etmektedir.

SDG ve Şam'daki yönetim arasında varılan 10 Mart Mutabakatı'nın ardından Nisan 2025'te SDG'nin askeri güçlerinin mahallelerden çekilmesi ile varılan uzlaşıyı yıkan HTŞ'nin askeri operasyona girişmesi hem Kürt halkının varlığına hem tüm Suriye halklarının güvenliğine ve huzuruna yönelik bir saldırıdır. HTŞ ve diğer cihatçı örgütlerin ve onların dış destekçilerinin körüklediği savaş ve çatışmanın bir 'çözüm' olmadığı unutulmamalıdır. HTŞ derhal saldırılarını durdurmalıdır."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

