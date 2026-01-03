TİP ve Vatan Partisi'nden Venezuela'ya Destek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Vatan Partisi üyeleri, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini protesto etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne gelen TİP üyeleri, Venezuela'ya destek sloganları attı.

Burada parti mensupları tarafından yapılan basın açıklamasında, dünyanın dört bir yanındaki savaş ve işgallerin baş sorumlusu ABD'nin bu sefer Venezuela'yı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka aykırı olan saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

Daha sonra Büyükelçilik önünde toplanan Vatan Partisi üyeleri de ABD aleyhine slogan attı.

Parti üyelerince yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından alıkonulmasının kabul edilebilir olmadığı ifade edildi.