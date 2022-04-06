TIR'DAN 3'Ü ÇOCUK 129 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

TIR'DAN 3'Ü ÇOCUK 129 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

06.04.2022 11:13

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen yakalandı.

Adilcevaz'da yol kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine TIR'ı durdurarak, arama yaptı. TIR'ın dorsesinde, 3'ü çocuk 129 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen TIR şoförü ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Trafik uygulamasında durdurulan iki araçtan 15 kaçak göçmen çıktı Trafik uygulamasında durdurulan iki araçtan 15 kaçak göçmen çıktı Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'DAN 3'Ü ÇOCUK 129 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:07:57. #1.11#
SON DAKİKA: TIR'DAN 3'Ü ÇOCUK 129 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement